Multas em casa para quem procurar serviços de prostituição em Barcelona

Polícia pretende acabar com a solicitação e prática de relações sexuais na via pública.

11.07.18

As pessoas que recorrerem a serviços de prostituição nas ruas de Barcelona vão passar a receber multas em casa. Até ao final da época balnear do ano passado, as multas eram passadas pelas autoridades no local e poderiam chegar até aos três mil euros.

Segundo o El Pais esta é uma das várias medidas que têm como finalidade acabar com a atividade ilegal naquela zona de Espanha.

As autoridades espanholas pretendem acabar com a procura deste tipo de serviços que consideram ser "um atentado contra os direitos humanos".

Com o envio da multa para a residência, a polícia de Gavà, uma região balnear perto de Barcelona, pretende acabar com a ocultação da prova de coima e assim reduzir o número de pessoas que recorre a este tipo de serviços.