Multimilionário 'rouba' namorado à filha e pede-o em casamento durante viagem de família

Barrie Drewitt-Barlow, um dos primeiros pais homossexuais a ter um bebé através de uma barriga de aluguer no Reino Unido, propôs o ex-namorado da filha, Saffron de 20 anos, em casamento durante uma viagem à Croácia.Além de se ter apaixonado pelo ex-namorado da filha, Scott Hutchinson, Barrie também está à espera de um filho em conjunto com o mesmo através de uma barriga de aluguer.

Saffron, 20, é uma das filhas gémeas de Barrie e namorou com Scott, de 25, durante vários meses antes de ele se apaixonar pelo pai dela.

A filha do multimilionário e do ex de Saffron está prevista nascer em outubro e Tony, o ex-companheiro de Barrie, será o padrinho da mesma.



A proposta de casamento foi feita na ilha de Hvar, na costa de Split, na Croácia, e um vídeo mostrou um barco decorado com velas e pétalas de rosa com champanhe e um grande anel de prata e diamantes.



Barrie, o ex-companheiro, Scott e os filhos vão todos viver debaixo do mesmo tecto.