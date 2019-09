Múmias antigas retiradas de sarcófago com 3400 anos. Veja as imagens

Duas múmias antigas, um homem e uma das mulheres dele, construídas pelo artesão egípcio Sennedjem, foram retiradas este sábado de um sarcófago com 3400 anos e levadas para o laboratório de restauração do Museu Nacional da Civilização Egípcia na capital do país, Cairo.Segundo avança a imprensa internacional, os especialistas acreditam que Sennedjem era o chefe de um grupo de trabalhadores da necrópole de Deir Al-Medina, em Luxor, no Egito.Várias imagens mostram uma das múmias a serem retiradas do sarcófago, no Egito.