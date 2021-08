O novo mural do artista de rua, Banksy foi vandalizado este domingo, dois dias depois de ter confirmado a autoria da obra, localizada em Lowestoft, Inglaterra.A pintura foi danificada com tinta branca, aplicada sobre um rato sentado numa espreguiçadeira desenhado na parede pelo artista britânico.Os moradores locais mostraram o seu descontentamento pela destruição do mural.