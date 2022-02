Nadador morre no primeiro ataque fatal de tubarão dos últimos 60 anos em Sidney

Um nadador morreu no primeiro ataque fatal de tubarão desde 1963, esta quarta-feira, em Buchan Point, Sydney.Os serviços de emergência foram chamados por volta das 16h35, hora local, após relatos de um ataque que causou "ferimentos catastróficos" à vítima, de acordo com uma porta-voz da New South Wales Ambulance. "Não havia nada que os paramédicos pudessem fazer", acrescentou.