"Não aos novos combustíveis": grupo de ativistas ataca obras de arte em galeria de Londres

Cinco ativistas climáticos foram detidos após terem colado as mãos a uma pintura centenária na Royal Academy em Londres, na passada terça-feira. Os membros do grupo Just Stop Oil grafitaram ainda a frase "no new oil" ("não aos novos combustíveis" em português) abaixo de uma cópia do quadro "A Última Ceia" de Leonardo Da Vinci.Segundo o Sky News, o grupo ambientalista, conhecido por interromper estradas e invadir terminais de petróleo, atacou, na semana passada, várias galerias de arte.