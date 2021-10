'Não Escolham a Extinção': Dinossauro 'discursa' na ONU e pede ação perante crise climática

E se um dinossauro invadisse a Assembleia Geral da ONU para chamar a atenção para as alterações climáticas?Este foi o mote utilizado pelas Nações Unidas numa nova curta-metragem lançada na passada terça-feira pelo Programa de Desenvolvimento da ONU.A campanha, intitulada 'Não Escolham a Extinção', recorre a uma imagem de computador para colocar um dinossauro no palanque do Salão, em Nova Iorque, nos EUA.A mensagem é clara: um apelo à mudança perante a crise climática que o planeta enfrenta.A criatura carnívora relembra que a espécie se extinguiu devido a um asteroide que colidiu com o planeta Terra (sendo esta a teoria mais aceite). "Qual é a vossa desculpa?", questiona o animal.Segundo as Nações Unidas, é o primeiro filme realizado no Salão com recurso a imagens computorizadas.Vários atores dão voz ao dinossauro em várias línguas, incluindo em espanhol, dinamarquês e francês.

"Em todo o mundo, as pessoas vivem na pobreza. Não acham que ajudá-los faria mais sentido do que... pagar pela morte de toda a sua espécie?", questiona o dinossauro.