O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) avançou este sábado que, até ao momento, não há registo de portugueses diretamente afetados pelos ataques desta manhã em Israel.





Gabinete de Emergência Consular para sinalizarem a sua presença naquele território.

Existem 15 turistas que se encontram no país, afastados da zona atingida, que contactaram o"O MNE acompanha a situação em permanência, através da Embaixada de Portugal em Telavive, aconselhando todos os portugueses que se encontram em Israel a seguirem estritamente as instruções das autoridades locais", pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial.