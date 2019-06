'Não te intrometas nas eleições': Trump faz piada para Putin durante cimeira do G20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu fazer uma piada durante uma conversa com Vladimir Putin, na cimeira do G20, esta sexta-feira, onde pediu para o presidente da Rússia não se "intrometer nas eleições" dos Estados Unidos.Os dois presidentes falavam à margem da reunião do G20 no momento em que Trump decidiu brincar com a alegada interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos.Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde que Robert Mueller concluiu a investigações sobre a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016.