NASA quer Ser Humano a viver na lua até 2030

, em direção à Lua.

Com 98 metros de altura, o foguetão mais potente da NASA é composto por um propulsor e pela cápsula Orion que se encontra a cerca de 134 mil quilómetros do único satélite natural da Terra. Embora seja uma missão não tripulada de 25 dias, a aeronave está equipada com um manequim que registará o impacto do voo no corpo humano.



O voo de quarta-feira foi realizado com sucesso após duas tentativas de lançamento que tiveram de ser suspensas durante a contagem decrescente, nos meses de agosto e setembro, devido a problemas técnicos.

A NASA pretende que os astronautas vivam na lua ainda esta década. A revelação foi feita por Howard HU, que lidera o programa espacial Orion da agência norte-americana, à BBC. Para isso, têm de ser construídos habitats específicos destinados a apoiar as missões científicas. O anúncio foi feito dias após o lançamento, na passada quarta-feira, do foguetão Artemis"É o primeiro passo que estamos a dar para a exploração do espaço a longo prazo, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. Penso que este é um dia histórico para a Nasa, mas é também um dia histórico para todas as pessoas que amam o voo espacial humano e a exploração do espaço profundo", garantiu Hu.