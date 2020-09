O opositor russo Alexey Navalny deixou esta quarta-feira o hospital Charité de Berlim, após mais de um mês internado na sequência do envenenamento com o agente de nervos Novichok de que foi vítima em agosto. Navalny vai agora iniciar um intenso programa de recuperação para debelar as sequelas neurológicas do envenenamento, mas os médicos acreditam que deverá fazer uma “recuperação total”.









“Após 32 dias, os médicos decidiram que a minha recuperação já não precisa de internamento, mas de uma vida normal. Caminhar, passar tempo com a minha família, seguir uma rotina diária”, escreveu o opositor russo no Instagram. Não pensa, para já, voltar à Rússia, até porque a recuperação será demorada. “Fisioterapia todos os dias. Possivelmente um centro de reabilitação. Equilibrar-me numa só perna. Recuperar o controlo sobre os meu dedos. Manter o equilíbrio”, são os desafios enumerados por Navalny, que sofreu sequelas a nível neurológico e motor. “O meu corpo tem reações engraçadas. Consigo apanhar uma bola com a mão esquerda mas não consigo atirá-la. O meu cérebro não consegue fazer esse movimento”, escreveu na rede social.

Navalny usou ainda a ironia para responder a Putin, que numa conversa com Macron terá sugerido que o opositor se teria envenenado a si próprio. “Sim, cozinhei Novichok na cozinha, bebi um golinho no avião e entrei em coma. Não resultou”, gracejou.