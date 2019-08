Neta de Robert F. Kennedy morre aos 22 anos. Suspeita-se de overdose

A neta de Robert F. Kennedy, irmão do antigo presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, foi esta sexta-feira encontrada morta em casa, no estado norte-americano do Massachussets, nos EUA.



De acordo com o que avança o jornal New York Times, Saoirse Kennedy Hill, de 22 anos, teve de ser assistida por operacionais de socorro na quinta-feira, quando estava em casa da sua avó, Ethel Kennedy.





Saoirse

A jovem teve de ser transportada para o hospital depois de, alegadamente, ter sofrido uma overdose. Saoirse não resistiu e acabou por morrer na unidade de sáude.Num comunicado enviado à comunicação social, a família da jovem confirma a morte. "Os nossos corações estão despedaçados pela perda da nossa amada", escrevem. "A sua vida estava cheia de esperança, promessas e amor", referem também os familiares.

Saoirse era, atualmente, estudante de ocmunicação no Boston College.



Ao longo do percurso escolar escrever vários textos em que desabafava sobre a sua luta contra uma doença mental que teve quando estudava na escola preparatória, em 2016.



A jovem era filha única do casal Paul Michael Hill e Courtney Kennedy Hill.



Na sequência desta morte, a polícia foi chamada e encontra-se a fazer investigações.



O New York Times realça que esta é a morte mais recente associada à dinastia polícia. Em 1968, Robert F. Kennedy, avô de Saoirse, e na altura senador por Nova Iorque, foi assassinado em Los Angeles.



Dois dos filhos de Robert e Ethel, David e Michael Kennedy também morreram jovens. David sofreu uma overdose e Michael teve acidente de ski.



Em 1963, o irmão mais velho de Robert, John F. Kennedy, antigo presidente norte-americano, foi assassinado em Dallas, durante uma parada. O filho, John Jr. Kennedy morreu com a mulher e a cunhada, em 1999, num acidente de avião.