Netos e avó morrem durante incêndio enquanto se tentavam aquecer em casa durante vaga de frio nos EUA

Jackie Pham Nguyen, recorda-se apenas de ter deitado os seus filhos na cama.





"Gritava, gritava e gritava pelos nomes, à espera que eles saíssem dos quartos para que pudéssemos sair", afirmou Nguyen em entrevista à televisão norte-americana. A mulher sofreu algumas queimaduras nas mãos.



Olivia, de 11 anos, Edison, de 8 e Colette, 5, acabaram por perder a vida, juntamente com a avó, Loan Le.

Os bombeiros foram chamados ao local pelas 02h00 (hora local) da passada terça-feira. De acordo com os operacionais, as causas do incêndio são ainda desconhecidas.



Uma avó e três netos morreram durante um incêndio numa casa depois de se tentarem aquecer devido à vaga de frio que assola o estado norte-americano do Texas.Perante as condições adversas e devido ao corte de energia e de água, a família, residente no subúrbio de Houston, em Sugar Land, decidiu acender uma lareira para aquecer a casa na passada segunda-feira e desfrutar do tempo em família com jogos de tabuleiro.Em entrevista à CNN, a mãe,Ao aperceber-se do incêndio a meio da noite, a mãe, que se encontrava no primeiro andar da casa, já não conseguiu aceder ao quarto dos filhos devido ao fogo que alastrava na habitação.