New York Times destaca homenagem de Portugal a Aristides de Sousa Mendes, o português que salvou milhares de judeus

A história de Aristides de Sousa Mendes atravessa décadas e viaja até aos dias de hoje. O português, conhecido por ajudar a salvar milhares de judeus dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.



Oitenta anos depois, o New York Times recorda o português que "desafiou as ordens do seu próprio governo português" ao fornecer vistos aos judeus que quisessem abandonar França. O jornal norte-americano destaca a homenagem do Parlamento português ao cônsul em Bordéus na altura em que a Alemanha invadiu a França em 1940.







Aristides foi posteriormente demitido do cargo devido à violação das regras impostas pelo governo português. O diplomata voltou a Portugal onde foi julgado e demitido da função.



"Sousa Mendes tem sido considerado um herói pelos sobreviventes do Holocausto, mas permaneceu ignorado pelo próprio país até à década de 1980, quando Portugal promoveu o papel do diplomata no Parlamento", escreve o New York Times.