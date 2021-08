Norte-americanos aconselhados a evitar aeroporto de Cabul por ameaças à segurança

Os cidadãos norte-americanos no Afeganistão devem evitar deslocar-se ao aeroporto de Cabul, devido a "potenciais ameaças à segurança", instou a Embaixada dos Estados Unidos naquele país, no sábado.

A natureza das ameaças não foi especificada, mas um funcionário da Casa Branca, citado pela agência France-Presse (AFP), disse que o Presidente norte-americano, Joe Biden, discutiu na manhã de sábado com funcionários da administração "a situação de segurança no Afeganistão e as operações de combate ao terrorismo", incluindo contra o Daesh.

O boletim publicado no site da embaixada norte-americana alertava para "potenciais ameaças à segurança no exterior dos portões do aeroporto de Cabul".