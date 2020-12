Nova estirpe da Covid-19 com 17 mutações lança receio de que vacinas se tornem ineficazes

A nova variante do novo coronavírus - identificada inicialmente no sul da Inglaterra - possui 17 mutações ao vírus original que provoca a doença Covid-19. A informação é avançada virologistas que descobriram mais sobre esta nova estirpe e lançam um alerta: a vacina poderá tornar-se ineficaz.Isto porque as 17 mutações incluem alterações na importante proteína spike, que o coronavírus SARS-CoV-2 usa para infetar células humanas, e é essa proteína que a vacina está preparada para atacar. Os cientistas consideram estas alterações "demasiadas".A vacina Pfizer, uma das que deverá ser usada em Portugal, é uma das que ataca a proteína spike para 'matar' o vírus e, consequentemente, uma das que se pode tornar menos eficaz contra a Covid-19.Os especialistas temem que isto possa parar a imunização das pessoas ao coronavírus caso sejam infetadas com esta estirpe em específico, visto que as vacinas não protegem a população desta nova variante.A nova variante já foi encontrada também na Dinamarca e Austrália.