Novo restaurante de Gordon Ramsay tem hambúrguer que custa 90 euros... sem batatas!

O chef Gordon Ramsay prepara-se para abrir um restaurante de hambúrgueres e cachorros-quentes num dos bairros mais exclusivos de Londres e o menu foi feito para impressionar.

Denominado Gordon Ramsay Burger, tal como o restaurante que o chef britânico já tinha em Las Vegas, nos Estados Unidos, este novo espaço que vai abrir no mítico Harrods, no bairro de Knightsbridge, vai servir um dos hambúrgueres mais caros do mundo.

Feito com carne Wagyu, queijo Pecorino e trufa preta fresca, o Wagyu Burger vai custar uns impressionantes 90 euros e quem quiser acompanhar com batatas fritas ainda tem que desembolsar mais 7 euros.

É uma pequena fortuna, é certo, mas é este o preço a pagar pelo hambúrguer mais exclusivo do novo espaço de Gordon Ramsay, que soma vários programas de televisão de sucesso e cujos restaurantes que tem pelo mundo já conquistaram um total de 16 estrelas Michelin (atualmente contam com sete).

No menu haverá ainda um hambúrguer de lagosta e camarão que custa 46 euros e um cachorro-quente mais tradicional que custa "apenas" 23 euros.