Número de mortes após ciclone Eloise em Moçambique sobe para 12

O ciclone Eloise, que atingiu o centro de Moçambique no último fim-de-semana, matou pelo menos 12 pessoas, segundo o último balanço das autoridades moçambicanas.

Sete pessoas morreram por afogamento, três por desabamento de casas e duas devido a descargas atmosféricas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD).

A tempestade provocou ainda cerca de 20.000 deslocados.

Ainda segundo as autoridades, mais de 7.500 animais morreram devido a inundações e 137.000 hectares de áreas agrícolas foram inundadas.

O ciclone Eloise atingiu o centro de Moçambique no sábado, depois de a tempestade Chalane ter provocado sete mortos, na mesma zona, no final de 2020.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.