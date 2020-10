'O nome da morte': criminoso preso desde os 18 anos já matou 48 rivais em cadeias

Quase desconhecido no estrangeiro, um brasileiro de 42 anos, preso desde os 18, é, no entanto, uma lenda que espalha o terror e a morte nas cadeias por onde passa. Marcos Paulo da Silva, conhecido como ‘O nome da morte’ e ‘Lúcifer’, diz com orgulho já ter assassinado 48 rivais e não se arrepender de nenhum desses crimes, todos cometidos com muita brutalidade. “Não me arrependo de matar aquelas pessoas porque a luta era justa. Eram violadores e ladrões que se aproveitavam de outros presos e os roubavam”, declarou com tranquilidade Marcos Paulo da Silva a um juiz num dos seus últimos depoimentos à Justiça.





Preso e condenado a uma pena leve por furto em 1995, aos 18 anos, ‘Lúcifer’ nunca mais saiu da cadeia e as suas penas hoje já somam 217 anos, faltando ainda responder por muitos crimes. A marca das execuções é a ferocidade, sendo que após matar as vítimas, corta-lhes a cabeça e arranca-lhes as vísceras. Num dos ataques mais sangrentos, a 9 de Setembro de 2011, ‘Lúcifer’ assassinou e mutilou cinco presos na Penitenciária de Serra Azul, no estado de São Paulo, enquanto ria e dizia que era aquilo que dava razão à sua vida.



Discursos sociais e automutilação

Marcos Paulo da Silva fundou na prisão uma fação criminosa chamada ‘Bonde do Cerol Fininho’ onde fez discursos sociais, atacando as organizações criminosas que visam apenas o lucro. Já na Penitenciária Federal de Catanduvas, a mais temida do Brasil, onde não podia atacar outros presos, ‘Lúcifer’ começou a automutilar-se e, após um período em que ficou acorrentado, conseguiu o que queria, ser transferido para uma outra prisão.