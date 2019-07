Quatro sobreviventes de motim em prisão no Brasil acabam assassinados durante transferência de cadeia

Quatro presos que tinham sobrevivido à sangrenta batalha entre fações rivais que segunda-feira deixou 58 mortos na cadeia Centro de Recuperação de Altamira, no interior do estado brasileiro do Pará, Brasil, foram mortos quando estavam a ser transferidos para outra prisão.



Os corpos foram encontrados esta quarta-feira quando o camião de transporte de presos parou na cidade de Marabá, também no sudoeste do Pará.

No camião, que tem quatro celas, 30 presos estavam a ser transportados para prisões da capital do estado, Belém. Quando o veículo parou em Marabá e foi feita a revista e contagem de segurança, quatro dos reclusos estavam mortos, aparentemente por sufocamento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, Segup, as vítimas foram assassinadas durante o trajeto por outros presos, mas ainda não são conhecidas as circunstâncias. Os reclusos que estavam a ser transferidos tinham os movimentos dificultados por algemas e estavam em celas separadas, mas alguma coisa falhou e presos rivais conseguiram executar os outros.

A batalha de segunda-feira durou quase cinco horas e começou quando presos de uma fação criminosa conseguiram sair da ala onde estavam isolados depois de dominarem dois guardas prisionais e invadirem a ala onde estavam reclusos de uma fação rival. Durante a ação, 16 presos da ala invadida foram decapitados, 41 morreram carbonizados ou asfixiados quando os invasores atearam fogo às celas dos rivais, e o outro morreu esta terça-feira no hospital.

Com as novas mortes, o número oficial de vítimas decorrentes do motim passa para 62. É o segundo maior massacre ocorrido em prisões brasileiras, só perdendo para o Massacre do Carandiru, antiga penitenciária na zona norte da cidade de São Paulo onde nos anos 90 ao menos 111 presos foram mortos pela polícia após um violento motim generalizado.