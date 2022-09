O que muda nos títulos da monarquia britânica com a morte da rainha Isabel II

Com a morte de Isabel II, esta quinta-feira, os títulos da monarquia britânica vão sofrer várias alterações. Umas aconteceram, automaticamente, no momento da morte da monarca, outras podem surgir nos próximos tempos.Os filhos de Harry e Megan, Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor, netos do Rei Carlos III, passam a usufruir do título de príncipe e princesa, depois da morte da bisavô e tendo em conta as regras estabelecidas pelo Rei George V no ano de 1927.Em relação ao filho mais velho do casal, o jornal "Daily Mail" esclarece, "quando Archie nasceu em sétimo lugar na linha do trono, em maio de 2019, ele estava demasiado abaixo da linha de sucessão" e "embora fosse um bisneto da monarca, não era um filho primogénito de um futuro rei, por isso não foi nomeado automaticamente príncipe".O filho primogénito do rei Carlos III, William, herda agora o título de duque da Cornualha. William e a mulher, Kate, já mudaram os nomes e passam a ser tratados por Duque e Duquesa da Cornualha e Cambridge.Os títulos de William, podem ainda sofrer uma nova alteração dado ser possível que herde, do pai, a designação de "Príncipe de Gales", que a rainha concedeu a Carlos III em 1958. Se tal acontecer, Kate passa a ser, também ela, princesa de Gales à semelhança do que aconteceu com Diana, na altura casada com Carlos III.Os ajustes nos títulos da família real não deixam de parte dos filhos do casal que vão receber novos títulos, mediante o que acontecer com os pais. Para já, as três crianças usufruem dos títulos de príncipe George e Louis da Cornualha e Cambridge e princesa Charlotte da Cornualha e Cambridge, mas podem ainda vir a ser associados a 'Gales', se tal acontecer com o pai, William.