OMS acredita que promessa da vacina "vai mudar o jogo da pandemia"

A Organização Mundial de Saúde mostrou-se esta quinta-feira esperançosa com as notícias da aprovação da primeira vacina contra o coronavírus no Reino Unido, afirmando que a promessa trazida pelas vacinas é “fenomenal” e vai permitir “mudar o jogo” da pandemia.









“Quantas mais vacinas tivermos, mais oportunidades de sucesso. Combinadas com outras medidas de saúde públicas, as vacinas podem acabar com a fase aguda da pandemia e permitir a reconstrução da economia”, afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge.

O mesmo responsável avisou, no entanto, que o número de vacinas será “muito limitado” nos primeiros tempos e que cabe a cada país decidir quem deve ter prioridade na vacinação, embora tenha frisado que parece existir um “consenso geral” de que os primeiros a receber a vacina devem ser “os idosos, profissionais de saúde e as pessoas com problemas de saúde crónicos”.







Bruxelas pede para não baixar a guarda