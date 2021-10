ONU preocupada com situação "deteriorada" no Saara Ocidental

A situação no Saara Ocidental "deteriorou-se muito" no ano passado, com o reinício das hostilidades entre Marrocos e o movimento de independência da Frente Polisario e com a pandemia de Covid-19, afirmou o Secretário-Geral da ONU.

Estes dois fatores "alteraram significativamente o ambiente operacional do Minurso (operação da ONU de 235 observadores), limitando a capacidade da missão de cumprir o seu mandato", acrescentou António Guterres, no documento que ainda não foi tornado público e obtido pela agência noticiosa France-Press (AFP).

Dizendo estar "profundamente preocupado" com os acontecimentos do ano passado no Sahara Ocidental, o responsável da ONU afirmou que "o reinício das hostilidades entre Marrocos e a Frente Polisario é um grande revés para se alcançar uma solução política" para este conflito de longa data.