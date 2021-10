Onze estudantes morrem afogados em rio durante visita de estudo

Onze estudantes morreram afogados este sábado durante uma visita de estudo para a limpeza do rio Cileueur na província de Java Ocidental, na Indonésia.



O site de notícias Karawang Bekasi avança que outras dez crianças foram resgatadas com vida. Os jovens que faleceram teriam entre os 13 e os 15 anos.





Um dos alunos caiu e agarrou-se a outros que foram arrastados com ele pela corrente do rio. A imprensa local refere que os jovens estavam a segurar aos mãos uns dos outros quando morreram.Um grupo de populares participou nas buscas e foi fundamental no resgate das dez crianças que sobreviveram.