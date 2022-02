Operação policial em favela do Rio de Janeiro faz pelo menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram esta madrugada durante uma operação policial na favela Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, Brasil, que tinha como objetivo capturar traficantes de droga que tinham fugido de outra operação.

"Houve um confronto e oito criminosos feridos não resistiram", disse a Polícia Militar do Rio de Janeiro num comunicado citado pela agência de notícias espanhola, Efe.

A polícia entrou na favela às 04h30 locais (07h30 em Lisboa), com o objetivo de capturar os traficantes que tinham conseguido fugir, no mês passado, de uma operação policial lançada para controlar a favela do Jacarezinho, também conhecida pelo tráfico de droga praticado no local.