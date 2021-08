Organização islâmica quer investigação sobre violação dos direitos humanos no Afeganistão

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) apresentou esta segunda-feira junto das Nações Unidas um projeto de resolução em que pede uma investigação sobre as violações dos direitos humanos no Afeganistão, país controlado atualmente pelos talibãs.

A entidade intergovernamental composta por Estados islâmicos, que conta com uma delegação permanente junto das Nações Unidas, não solicitou, porém, a criação de um mecanismo de investigação internacional composto por peritos independentes internacionais, como era requerido por outras entidades, nomeadamente organizações não-governamentais (ONG).

O texto proposto pela OCI será debatido na terça-feira numa sessão especial do Conselho dos Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas, que se realiza a pedido do Paquistão, na qualidade de coordenador da OCI para a área dos direitos humanos e das questões humanitárias, e do Afeganistão, com o apoio de várias dezenas de países, incluindo França e os Estados Unidos da América (EUA).