Pai de Luis Díaz conta que passou "quase 12 dias sem conseguir dormir" quando estava em cativeiro

O pai do jogador Luis Díaz veio a público e partilhou alguns pormenores sobre o sequestro depois de ter passado mais de 12 dias em cativeiro. Apesar de se sentir traumatizado com a situação, afirma que não tenciona sair da Colômbia, uma vez que é no país que tem praticamente toda a família.Luis Manuel Díaz conta que passou "quase 12 dias sem conseguir dormir", mas que nunca chegou a ser maltratado pelos raptores. "Apesar do tratamento ter sido bom, numa me senti confortável", confessou à Sky News. No dia 28 de outubro, os pais do ex-futebolista do FC porto que joga atualmente pelo Liverpool, foram sequestrados por homens armados quando estavam numa bomba de gasolina em Barrancas, cidade colombiana perto da fronteira com a Venezuela. A mãe do jovem de 26 anos foi libertada poucas horas depois.Seguiram-se durante 12 dias operações, com meios aéreos e terrestres, para resgatar o pai do jogador e este acabou por ser libertado esta quarta-feira."As minhas aspirações são continuar na minha cidade. O governo tem-me dado um apoio impressionante e muito forte. Confio e tenho fé que me dará segurança para estar em Barrancas", afirmou.