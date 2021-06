Pai mata filho de 13 anos após menor encontrar fotos do progenitor vestido com roupa interior de mulher

Dylan Redwine, um menino norte-americano, natural de Denver, de apenas 13 anos, foi assassinado pelo próprio pai após ter descoberto fotografias do progenitor vestido com roupa interior de mulher, segundo relatou a acusação em tribunal, no julgamento de Mark, o pai da criança.

O menino desapareceu depois do jantar de Ação de Graças, em 2012, tendo o progenitor sido detido em 2017. O caso só agora chega aos tribunais, após ter sido adiado o julgamento várias vezes ao longo dos últimos anos.

Na sessão da última semana, o procurador Fred Johnson confrontou o arguido com o facto de o menor ter encontrado fotografias do pai em poses comprometedores, vestido com roupa interior feminina e em atos depravados com uma fralda, afirmando que Dylan ficou apoquentado e, ao questionar o pai, desencadeou uma violenta reação.

Já o advogado de defesa de Mark rejeita esta tese, dizendo que as fotografias comprometedoras "são do mais profundo da vida privada" do arguido e "nada têm a ver com a morte". "O Sr. Redwine não assassinou o filho", argumentou, sustentando que Dylan desapareceu espontaneamente de casa e que poderá ter sido morto por um urso ou um leão, uma vez que o crânio do menor, encontrado numa zona florestal, aparenta ter a marca de um dente.

Segundo mostrou a acusação, Dylan vivia com a mãe após o divórcio dos pais. Não queria ir a casa do pai passar o Dia de Ação de Graças e foi ‘obrigado’ pelo acordo que os pais tinham assinado na separação. O procurador garantiu que irá provar que Dylan foi morto pelo pai na sala, antes do corpo ser atirado por Mark a uma zona de mato, tendo depois este mentido durante meses a fio à polícia.

As testemunhas começam a ser ouvidas na próxima terça-feira.