Pai morre após salvar filho de três anos de se afogar em praia no Reino Unido

Um pai afogou-se após salvar o filho numa praia em West Mersea, no Reino Unido. A tragédia, que ocorreu no dia 11 de junho, vitimou David Cole, de 30 anos, que manteve a cabeça do filho, de três, acima da água para não o deixar afogar.



A equipa de resgate ‘Royal National Lifeboat Institution’ (RNLI) chegou a tempo de salvar a criança, que também se ia afogar após o afogamento do pai, que já não tinha condições para continuar a segurar na criança. "A equipa de resgate chegou em minutos e fez tudo o que podia fazer pelo meu companheiro Dave, mas infelizmente ele não resistiu e morreu ali na praia", disse à BBC, Katie Macdonald, companheira de David e mãe das crianças, citada pelo Daily Mail.





Após o desastre, Katie abriu uma página no GoFundMe e está a tentar arrecadar dinheiro para a RNLI em homenagem à memória do companheiro, que afirma ter sido um herói. "O Dave foi incrível. Ele foi o melhor pai de todos. Tudo o que ele sempre quis fazer com as crianças era somente se divertir e tornar tudo divertido para elas", disse.