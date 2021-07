24 anos depois: Pai reencontra filho raptado por traficantes de seres humanos

A história inspirou o filme "Lost and Love". Guo Gangtang viu o filho ser raptado quando este tinha dois anos, em 1997. Nos 24 anos seguintes percorreria mais de 500 mil quilómetros de motocicleta pela China, sofreria várias fraturas ósseas em consequência de acidentes rodoviários, danificaria dez veículos e enfrentaria vários ladrões nas estradas. No entanto, nada o demoveu da missão de encontrar o filho, o que acabou por acontecer.



Envergando faixas com a fotografia da criança, dormindo debaixo de pontes e implorando por dinheiro quando este acabou, Guo encontrou o filho este domingo.

"Meu bebé, tu voltaste!", afirmou a mãe num vídeo a que a BBC teve acesso. Já o pai confessou que "a criança foi encontrada, tudo só pode ser feliz a partir de agora". Entre abraços e choros, a família reuniu-se em Liaocheng, província de Shandong.

O filho de Guo Gangtang foi raptado quando tinha apenas dois anos, em 1997. Estava a brincar sozinho do lado de fora da casa onde vivia, na província chinesa de Shandong, quando um casal de traficantes de seres humanos o raptou.

A suspeita, identificada pelo nome "Tang" pegou no menino e levou-o para a estação rodoviária, onde o namorado, Hu, os esperava. De seguida, entraram num autocarro que tinha como destino final a província vizinha de Henan e aí venderam-no.

De acordo com o Ministério de Segurança Pública da China, as autoridades conseguiram rastrear a identidade do filho através de testes de ADN. Ele ainda estava a morar em Henan.

As autoridades também confirmaram a detenção posterior de dois suspeitos.

O ator que interpretou o papel do pai, Andy Lau, no filme de 2015 já o parabenizou. "Gostaria de dizer ao irmão Guo que admiro a sua persistência", afirmou, de acordo com o jornal o South China Morning Post. Os fãs agora pedem uma sequela do filme.

De acordo com a BBC, o problema de tráfico de seres humanos é recorrente. Em 2015 estimou-se que todos os anos 20 mil crianças fossem raptadas para tráfico de seres humanos. Muitos são vendidos para adoção, tanto no próprio país como no exterior.