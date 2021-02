Recém-nascida de oito dias ‘raptada’ e morta por macacos

Uma bebé com apenas oito dias de vida foi raptada por macacos na índia e acabou por morrer durante o apisódio.

Segundo o The Times of India, um grupo de macacos invadiu a casa da família, incluindo o quarto onde dormia a bebé e a irmã gémea, levando as duas crianças. Uma das bebés foi resgatada pela população.

A mãe da criança, Buvaneswari, contou que primeiro deu conta dos animais no topo do telhado e gritou para que se afastassem. Só depois percebeu que os animais lhe haviam levado as filhas. "Quando começou a chorar, nós viemos ajudar e conseguimos resgatar uma das crianças, que foi deixada pelos animais no telhado", conta um vizinho.

A outra bebé viria a ser encontrada numa vala, ao lado da casa da família. Os médicos e serviços de emergência, que foram logo chamados ao local, confirmaram a morte de uma das meninas, deixando a mãe destroçada.

O corpo da bebé foi levado ao Medical College Hospital para ser sujeito a autópsia. Nos últimos seis anos, há registo de pelo menos 13 mortes ligadas diretamente a ataques de macacos na índia.