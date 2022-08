Pais de Archie recorrem ao Tribunal Europeu e adiam desligar de máquinas

Os pais de Archie Battersbee, o menino que está em morte cerebral desde abril, apresentaram um pedido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) e conseguiram adiar a retirada do suporte de vida à criança de 12 anos.



O suporte de vida, que está ligado desde abril, seria retirado esta quarta-feira de manhã após a decisão do Supremo Tribunal.





O Barts NHS Health Trust, que administra o Royal London Hospital onde o menino está internado, revelou que não seriam feitas alterações ao tratamento do menor até que as questões legais fosse esclarecidas.

A mãe do menino, Hollie Dance, revelou estar aliviada com o novo pedido. "Não vamos desistir de Archie até ao fim", afirmou, apelando a que o tribunal interfira e dê a Archie "o direito de viver".



Citada pela BBC, a organização Christian Legal Centre afirmou que o pedido apresentado ao TEDH implica a imposição de medidas provisórias para adiar a retirada do suporte de vida. Em comunicado, o tribunal confirmou a receção do pedido.



Os pais do menino receberam já ofertas do Japão e da Turquia para tratar a criança.



Archie sofreu graves danos cerebrais após um acidente em casa em abril. Suspeita-se de que tenha participado num desafio suicida que circulava na Internet.



Está desde então em coma profundo, com os médicos a admitirem que estará já em morte cerebral.