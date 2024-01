Papa afirma que "o sexo é um dom de Deus" ameaçado pela pornografia

O Papa Francisco afirmou, esta quarta-feira, numa audiência geral da catequese, que "o sexo é um dom de Deus", mas que está "ameaçado pela pornografia"."O instinto sexual não é condenado no cristianismo. O livro "Cântico dos Cânticos", da Bíblia, é um maravilhoso poema de amor entre dois namorados. No entanto, esta bela dimensão sexual não está livre de perigos", disse, citado pelo jornal espanhol El País.O Sumo Pontífice explicou que, "quando não está contaminado pelo vício, o amor é um dos sentimentos mais puros". "O prazer sexual está ameaçado pela pornografia: satisfação sem relação, que pode provocar vícios.""Uma pessoa apaixonada torna-se generosa, desfruta de dar prendas, escreve cartas e poemas. Deixa de pensar em si para projetar-se completamente no outro."No entanto, o Papa lembra que tudo isto "pode estar contaminado por um vício particularmente detestável". "'Quantas relações começam da melhor maneira e convertem-se em relações tóxicas?' São relações nas quais faltou a castidade: virtude que não se deve confundir com abstinência sexual, mas como vontade de nunca possuir o outro", acrescentou.Francisco diz que o sexo deve "implicar todos os sentidos", mas tem de ser "disciplinado com paciência".