Papa Francisco pede que países recebam refugiados afegãos

estes momentos turbulentos, nos quais os afegãos procuram refúgio, rezo pelos mais vulneráveis entre eles", disse durante a celebração dominical do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.Milhares de afegãos foram retirados do país pelos Estados Unidos e esperam agora em países transitórios como o Qatar, a Alemanha ou Itália."Espero que as jovens possam receber um educação, que é essencial para o bem e para o desenvolvimento humano", acrescentou o Papa, citado pela Reuters.Durante o último período em que os afegãos estiveram no poder, mulheres não tinham permissão para trabalhar nem ir à escola.