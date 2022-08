Papa nomeia 20 novos cardeais incluindo o primeiro de Timor-Leste

O Papa Francisco nomeou este sábado 20 novos cardeais, numa cerimónia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, incluindo o primeiro oriundo de Timor-Leste, num consistório que concede ao colégio maior representação de todas as igrejas.

Os novos cardeais vêm de todos os cantos do mundo, incluindo o primeiro de Timor-Leste, Virgílio do Carmo da Silva, dois arcebispos brasileiros, Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, e Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, bem como o arcebispo de Goa e Damão, na Índia, Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão.

"Um Cardeal ama a Igreja, sempre com o mesmo fogo espiritual, seja tratando das grandes questões ou cuidando das menores; seja encontrando-se com os grandes deste mundo, seja com os pequenos, que são grandes diante de Deus", disse o Papa, na sua homilia no Vaticano.