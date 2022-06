Paradeiro de opositor russo Alexei Navalny já é conhecido

O principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, foi transferido esta terça-feira para a prisão de alta segurança IK-6 na aldeia de Melekhovo, a leste de Moscovo, na Rússia.A notícia foi avançada pelo presidente da Comissão de Monitorização Pública regional, de acordo com o The Guardian, depois de terem surgido rumores da transferência para um local desconhecido. O advogado de Navalny tinha ainda afirmado não saber do seu paredeiro.Navalny foi preso em janeiro de 2021 ao regressar da Alemanha, onde recuperava de uma tentativa de envenenamento, alegadamente provocada pelo Kremlin.A 24 de março deste ano, o opositor de Vladimir Putin foi condenado a nove anos de prisão por fraude e desrespeito ao tribunal, depois de já ter cumprido uma pena de dois anos e meio por violações da liberdade condicional, em 2021.Segunda a Reuters, o opositor de Putin foi acusado há duas semanas de criar uma organização extremista e incitar ao ódio contra as autoridades, o que implica uma pena de prisão de mais de 15 anos.