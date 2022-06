Partido Popular faz história em Andaluzia e ganha com maioria absoluta

O Partido Popular (direita) ganhou com maioria absoluta as eleições deste domingo na região espanhola da Andaluzia, o que acontece pela primeira vez na história da democracia em Espanha, segundo dados oficiais ainda provisórios.

Segundo os dados oficiais, quando estão contados 90% dos votos, o PP tem 42,91%, o que lhe dá, neste momento do escrutínio, 57 dos 109 deputados do parlamento andaluz, mais dois do que os necessários para a maioria absoluta.

Os socialistas do PSOE passam a segunda força mais votada na Andaluzia e têm o pior resultado de sempre na região mais populosa de Espanha, com 24,33% dos votos e 31 deputados.