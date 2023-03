Passageiro de 44 anos morre a bordo de um voo com destino ao Reino Unido

Um homem, de 44 anos, morreu a bordo de um voo da companhia britânica Jet2, depois de várias tentativas de reanimação por parte da tripulação, esta terça-feira, enquanto ia de Antália, na Turquia, para o Reino Unido. O avião foi obrigado a aterrar de emergência no Aeroporto de Glasgow, na Escócia.A tripulação esteve 40 minutos a tentar reanimar o homem, mas sem sucesso, refere o jornal britânico The Mirror."O piloto veio informar-nos que íamos ter de fazer uma aterragem de emergência, devido a um incidente médico a bordo. Os tripulantes ainda tentaram ressuscitar o homem. As pessoas estavam a chorar. Foi realmente triste", disse um dos passageiros. "Quando aterrámos, os paramédicos entraram e ainda estivémos no avião durante cerca de meia hora antes de podermos sair. Toda a gente no avião ficou realmente perturbada", acrescentou."Fomos informados por volta das 19h20 de terça-feira, 7 de março, que um homem de 44 anos de idade não se estava a sentir bem a bordo de um voo, que tinha aterrado no aeroporto de Glasgow. O homem foi declarado morto pouco tempo depois", informou um porta-voz da polícia escocesa.