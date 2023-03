Passageiro tenta esfaquear hospedeira de bordo três vezes com colher partida nos EUA

Um homem foi detido esta segunda-feira por tentar esfaquear uma hospedeira de bordo três vezes com uma colher partida durante um voo de Los Angeles para Boston da companhia United Airlines. Francisco Severo Torres, de 33 anos, terá atacado a funcionária depois de ter estado a tentar a porta de emergência do avião, avança a CNN Internacional.O suspeito enfrenta agora duas acusações: a de interferência e de tentativa de interferência com membros da tripulação, com recurso a arma perigosa. Foi detido no Aeroporto Internacional de Boston e será presente a tribunal esta quinta-feira."De acordo com documentos do tribunal, a hospedeira de bordo notificou o comandante. Referiu que o homem representava uma ameaça para a aeronave e que o comandante precisava de aterrar o mais depressa possível", disse o Departamento de Justiça, citado por aquele canal.Pouco tempo depois de o ter denunciado, a hospedeira de bordo viu o passageiro a tentar perfurar o seu pescoço com uma colher, três vezes seguidas. Acredita-se que o agressor terá partido a colher dentro da casa de banho do avião propositadamente para concretizar o ataque.Apesar dos constrangimentos causados pela situação, ninguém ficou ferido.Francisco Severo Torres está agora proibido de andar de avião com aquela companhia devido ao ataque. "Temos tolerância zero para qualquer tipo de violência nos nossos voos, e este cliente será banido de voar na United enquanto se aguarda uma investigação. Estamos a cooperar com a aplicação da lei na sua investigação", pode ler-se no comunicado divulgado pela United Airlines.