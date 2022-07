Homem alcoolizado tenta arrombar janelas de avião durante voo transatlântico

Um homem alcoolizado tentou arrombar as janelas do avião durante um voo da Virgin Atlantic que partia de Heathrow, Reino Unido, para Los Angeles, EUA. A situação forçou os pilotos a desviarem a aeronave para Salt Lake City, Utah, EUA.Segundo o The Sun, o passageiro de nacionalidade britânica viajava com a mulher e filho. Testemunhas afirmaram que durante a viagem o homem já tinha importunado as hospedeiras de bordo várias vezes, mas a situação piorou quando decidiu pontapear as janelas do Boeing 787 Dreamliner.Entre os passageiros estavam fuzileiros norte-americanos que conseguiram parar o homem até que o avião aterrasse na cidade do Utah, nos Estados Unidos.Autoridades norte-americanas revelaram ao The Sun que toda aquela agitação acabou por fazer com que uma mãe deixasse cair o bebé que levava ao colo. A criança ficou com ferimentos ligeiros.A tripulação do avião decidiu aterrar e o homem foi detido por agentes do Departamento de Polícia de Salt Lake City e por agentes da Alfândega dos EUA.