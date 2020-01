Pedófilo estrangulado até à morte e encontrado com preservativos na garganta

O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2019, mas só no início desta semana foi detido um homem, de 29 anos, suspeito de estar ligado ao homicídio de Richard, o homem que era conhecido por ser o "pior pedófilo da Grã-Bretanha".





Full Sutton, em Yorkshire, Inglaterra.O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2019, mas só no início desta semana foi detido um homem, de 29 anos, suspeito de estar ligado ao homicídio de Richard, o homem que era conhecido por ser o "pior pedófilo da Grã-Bretanha".

Richard Huckle cumpria 22 penas de prisão perpétua por ataques sexuais a 200 crianças quando foi estrangulado até à morte e encontrado com preservativos enfiados na garganta na sua própria cela na prisão de

Huckle era fotógrafo freelancer e vendia as imagens das suas vítimas na 'dark web'. O pedófilo gabava-se na Internet de que era mais fácil abusar de crianças pobres na Malásia do que as ricas de origem ocidental.



Quando foi detido, o fotógrafo estava a escrever um guia para ensinar outros pedófilos a abusar de crianças e evitar serem apanhados. A polícia descobriu mais de 20 mil fotos e vídeos de pornografia infantil no computador do pedófilo quando este foi apreendido.

Foi condenado a 22 penas de prisão perpétua em 2016 por um número sem precedentes de delitos contra crianças com idades entre seis meses e 12 anos.