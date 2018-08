Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo que violou cinco crianças detido em Espanha

Homem gravou violações de cinco menores e pôs vídeos na net.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:46

Foi detido na terça-feira, junto a Madrid, um pedófilo romeno que abusou sexualmente de cinco meninas com idades entre os cinco e os sete anos. Considerado muito perigoso, o homem, de 46 anos, foi detido graças a uma tatuagem no braço. Essa mesma tatuagem surgia em vídeos das violações encontrados na ‘Deep Web’, ou internet ‘invisível’.



As vítimas do pedófilo eram também romenas, sendo uma delas prima do detido. Uma das violações gravadas teve lugar na cama do próprio filho do pedófilo, o que causou especial surpresa e choque à mulher do detido, preso numa cadeia de Aranjuez e identificado somente pelas iniciais D.N.R..



A operação foi despoletada depois de a polícia de Queensland, Austrália, partilhar na base de dados International Child Sexual Exploitation (ICSE) vídeos das violações que os peritos da polícia espanhola perceberam terem sido gravados em Espanha.



A polícia de Madrid divulgou um vídeo em que anunciou a detenção.