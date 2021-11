Pedófilo recebe 15 milhões de euros após ficar quadriplégico por agressão de guardas prisionais

Um jovem condenado por divulgar vídeos de pedofilia vai receber uma indemnização milionária após ter sido agredido por guardas prisionais na cadeia Chillicothe Correctional Institution, em Ohio, nos EUA.

Sean Fletcher, de 21 anos, foi despido, algemado, e atirado ao chão várias vezes, tendo sido deixado no chão da cela, imobilizado, durante uma noite. Sofreu lesões muito graves na coluna que o deixaram quadriplégico, incapaz de se mover.

O caso ocorreu em abril de 2020, quando os guardas terão encontrado um cigarro suspeito na posse do pedófilo, que acreditavam tratar-se de drogas. Dois guardas algemaram-no e escoltaram-no altura em que o Sean ter-se-á "agitado", o que levou os guardas a atirarem-no ao chão.

Segundo o The Columbus Dispatch, o jovem pediu ajuda, mas os gritos de socorro foram ignorados. Após o incidente, os guardas vangloriaram-se da agressão nas redes sociais: "O gajo a quem parti o nariz, agora está paralisado e com o pescoço partido. Dizem que a cara dele parece que que foi atirada contra cimento e arrastada. Sinto-me bem por saber que tive um pequeno papel em paralisar este abusador de crianças", escreveu um deles.

Os dois guardas demitiram-se antes da suspensão. " A tortura de um prisioneiro nos EUA é uma coisa medieval. No entanto aconteceu, aqui, em 2020", lamentou o advogado de Sean Fletcher.

O estado do Ohio chegou a acordo com o pedido de indemnização exigido pelo pedófilo, e atribuiu-lhe mais de 15 milhões de euros.

Fletcher estava a cumprir dois anos de prisão por ter divulgado vídeos que mostram atos sexuais com uma menor, quando o jovem tinha 18 anos. Em tribunal, na altura do julgamento, o norte-americano argumentou que se tratava de uma namorada, que era alguns anos mais nova do que ele.