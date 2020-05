Pedófilo viola, mata e tem sexo com corpo de menino de 13 anos após o cativar com doces

Um menino de 13 anos foi violado e estrangulado por um pedófilo depois de ser atraído com doces em Dnipro, Ucrânia.Rodion Volkov estava de regresso a casa, depois de um jogo de futebol, quando um homem se aproximou dele.Imagens divulgadas mostram o menino ao lado do pedófilo, de 59 anos, a entrar numa loja. Segundo o DailyMail, depois de sair da loja, Rodion foi levado para um prédio abandonado onde foi violado e morto. Depois, o agressor manteve relações sexuais com o corpo do menino.A família do menor deu o alerta as autoridades depois do menino não regressar a casa durante um longo período de tempo."Quando os policias entraram no prédio abandonado, viram um homem deitado num colchão tapado com roupas", disse a porta-voz da polícia Ludmyla Kopylenko.Por baixo das roupas estava o corpo do menino, sem roupa. O agressor tinha a cara coberta de sangue e levantou-se do colchão, puxando as calças para cima, quando viu a polícia.Rodion era um jovem futebolista que morava com a mãe e com os avós. O pedófilo foi preso e confessou o crime dizendo que "violou o menino antes de o estrangular e ter relações sexuais com o corpo".