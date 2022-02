Pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos em acidente de autocarro na Indonésia

Pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente de autocarro na ilha de Java, na Indonésia, disse a polícia.

O condutor do autocarro turístico, que transportava 47 pessoas de Sukoharjo, no centro de Java, perdeu o controlo do veículo quando descia uma encosta, indicou a polícia, no domingo à noite.

"Testemunhas disseram ter visto o condutor entrar em pânico ao tentar acionar a alavanca de velocidades, sugerindo que o travão não estava a funcionar ou estava defeituoso", disse o chefe da polícia do distrito de Bantul.