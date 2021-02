Pelo menos 18 mortos e cerca de 30 feridos durante manifestações no Myanmar

"As mortes ocorreram como resultado de uma munição disparada contra multidões em Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago e Pokokku", afirmou em comunicado o porta-voz Ravina Shamdasani.



O organismo apelou já à "suspensão imediata do uso da força contra manifestantes pacíficos", sublinhando que o "povo de Myanmar tem o direito de se reunir pacificamente e exigir a restauração da democracia".



Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas este domingo durante protestos no Myanmar.A informação foi avançada pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU, citado pela Agência Reuters.A polícia lançou granadas de choque, gás lacrimogéneo e tiros para o ar de forma a dispersar a multidão na cidade de Yangon. Este foi já considerado o dia mais sangrento no país.O país vive mergulhado num caos depois do exército ter assumido o poder, a 1 de fevereiro, ao derrubar a líder eleita, Aung San Suu Kyi.O golpe militar levou centenas de milhares às ruas e à condenação do golpe pelos países ocidentais.