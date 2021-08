Pelo menos dois feridos em tiroteio junto ao Pentágono, nos EUA. Edifício está encerrado

Um tiroteio perto a uma paragem de autocarros e metro junto ao Pentágono, em Arlington, Virgínia, nos EUA, fez pelo menos dois feridos esta terça-feira.Imagens do local mostram pelo menos duas pesssoas a serem sujeitas a manobras de reanimação. Testemunha falam ao The Sun em "vários tiros disparados".A Força de Proteção do Pentágono emitiu um breve comunicado em que adianta que o edifício "está atualmente encerrado devido a um incidente no Transit Center do Pentágono. Pedimos à população que evite a zona". A mesma fonte adianta que em breve dará mais pormenores sobre a ação polical em curso.A polícia confirma também "uma operação" no local, onde se concentram algumas dezenas de operacionais.A paragem de autocarros onde ocorreu o tiroteio fica precisamente à frente do local onde, dentro do pentágono, se localiza a sede do ministério da Defesa norte-americano.(Em atualização)