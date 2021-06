Quatro mortos e quatro feridos em tiroteio em Chicago, EUA

Um tiroteio em Chicago's South Side esta terça-feira de manhã fez quatro mortes e quatro feridos, avançou a polícia, revelando ainda que na origem estará uma discussão.As vítimas mortais são três mulheres e um homem, avançou a Associated Press. Dois homens e duas mulheres ficaram ainda feridos.A polícia informou que uma crianaça de dois anos foi retirada da habitação onde ocorreram os disparos, estando agora sob custódia, de acordo com a AP.Até agora, as autoridades ainda não identificaram o autor do tiroteio.