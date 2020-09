Pensava que o coronavírus era uma "treta". Agora está internado e diz: "Não sei se me safo"

Chris Grailey, um britânico com 29 anos, foi mais um dos que desvalorizou a covid-19. Agora, está numa cama de hospital a respirar com a ajuda de uma máscara de oxigénio e não sabe se vai sobreviver.

"Fui um dos primeiros a dizer que [o coronavírus] era uma treta", afirmou o gerente de vendas de Ancoats, em Manchester, ao Manchester Evening News. Embora não tenha qualquer doença crónica, Grailey está nos cuidados intensivos e gravou um vídeo – partilhado pela referida publicação britânica – para tentar sensibilizar os que ainda pensam como ele pensava.

"Apanhei o vírus em Tenerife, a pensar que era invencível, sem usar máscara", disse, antes de explicar que sentiu suores frios, perda de paladar e de olfato e que a situação só piorou quando regressou a Manchester, depois de um período de férias nas Ilhas Canárias, em Espanha.

Grailey, que está a ser tratado para a covid-19 e para uma pneumonia grave, não quer ver outros a cometer o mesmo erro que ele. "Paguei o preço. Não tenho outras doenças. Não quero que cometam os mesmos erros do que eu", atirou. "Estou à espera de receber mais tratamento e não sei se me safo. Quero muito que ouçam esta mensagem, porque pode acontecer a qualquer um", afirmou.

Numa publicação emocionada no Facebook, Chris Grailey disse: "A forma como me tenho sentido na última semana é o mais próximo que já estive do inferno – honestamente sentei-me [na cama do hospital] e estava pronto para desistir. Não consigo respirar, andar ou mover-me. Pareço um zombie".