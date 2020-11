O juiz Matthew Brann escreveu que “seria de esperar que, ao procurar tão surpreendente desfecho, um queixoso estivesse formidavelmente armado com argumentos legais e provas factuais de corrupção desenfreada, de tal forma que este tribunal não teria alternativa senão dar como procedente o pedido”, mas segundo o magistrado isso não se sucedeu e, pelo contrário, “a este tribunal foram apresentados argumentos legais forçados, sem mérito e acusações especulativas”. O advogado de Trump, Rudy Giuliani, já indicou que vai recorrer desta decisão para um tribunal superior, que fica apenas um grau abaixo do Supremo Tribunal dos EUA .







O senador republicano Pat Toomey disse que esta decisão anulou qualquer hipótese de vitória legal na Pensilvânia e Liz Cheney, membro da liderança republicana na Câmara dos Deputados, já tinha pedido a Trump que respeitasse “a santidade” do processo eleitoral. Trump já tem quatro tentativas falhadas para impedir a certificação de resultados: Geórgia, Michigan, Arizona e Pensilvânia.

PORMENORES



Candidatura para 2024

Segundo o jornal norte-americano ‘The Washington Post’, Trump já informou o seu círculo de pessoas mais próximas que antes do fim deste ano vai anunciar uma candidatura para concorrer às eleições presidenciais de 2024.





“Último prego no caixão”

A presidente do Comité de Advogados para Direitos Civis, Kristen Clarke, revelou que esta decisão deveria ser o “último prego no caixão” para as tentativas de Donald Trump de utilizar os tribunais federais para alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020.